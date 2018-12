Weihnachtskino

Abbensen/Negenborn. Das DRK Abbensen/Negenborn lädt am Donnerstag, 20.Dezember, um 19 Uhr alleBürger zur Kinovorführung in das Gasthaus „Zur Post“ in Abbensen ein. Gezeigt wird "Die Feuerzangenbowle" mit Heinz Rühmann auf Großleinwand, unterstützt durch das Mobile Kino Niedersachsen. Der Eintritt ist frei, eine Spende für die DRK-Obdachlosenhilfe ist willkommen.