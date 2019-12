Weihnachtskonzert in der Kirche

Brelingen. Am Sonntag, 15. Dezember, um 17 Uhr steht wieder ein Weihnachtskonzert in der Brelinger Kirche an. In dem von der Gemeinde Wedemark geförderten Konzert interpretieren die drei kreativen wie virtuosen Instrumentalisten des Trios „Engelrausch“ (auch bekannt als „Tango Transit“) mit ungewöhnlicher Akkordeon-Kontrabass-Schlagzeug-Besetzung auf ungewöhnlich eigenständige Art Weihnachtslieder. Nicht „Swinging Christmas" – vielmehr ist es ein originelles, jazziges und grooviges Spiel mit der Tradition, das Martin Wagner, Hanns Höhn und Andreas Neubauer spielen, und sie treffen damit die Emotionen auf fast magische Weise.

Der Kabarettist und Musikliterat Konrad Beikircher hat es so formuliert: „Weihnachten – gegengebürstet in der Form, aber das Gefühl bleibt, nein, es ist dadurch sauberer, intensiver geworden. Da ist eine Musik herausgekommen, die bisher unerhört ungehört war und die Sie nicht mehr verlassen wird. Ein Engelrausch für Rauschengel." Das Journal Frankfurt schreibt: „Die Traditionals sind virtuos, grooven, atmen, haben Atmosphäre, Charakter und sind auf kitschfreie Weise feierlich." Zur weihnachtlichen Feierlichkeit trägt auch die Mitwirkung des Chores St. Martini bei, der eigene Stücke vorträgt sowie mit dem Engelrausch-Trio zusammen musiziert. Der Eintritt ist frei. Am Ausgang wird um eine Kollekte gebeten.

Info: Der Orgelbauverein hält zum Konzert wieder den hochwertig layouteten Jahreskalender 2020 mit Fotos von Konzerten in der Brelinger Kirche und der Brelinger Mitte bereit, der gegen eine Spende abgegeben wird.