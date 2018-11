Weihnachtskonzert mit Juliano Rossi

Swing und Jazz vom Feinsten im Bürgerhaus

Bissenodrf. Das diesjährige Weihnachtskonzert des Kulturkalenders der Wedemark findet am Donnerstag, 13. Dezember, um 20.12 Uhr im Bürgerhaus Wedemark, Am Markt 1 in Bissendorf statt. „Juliano Rossi“, Alter Ego von „Terry Hoax“-Gründer Oliver Perau zündet sein Swing- und Jazzfeuerwerk zur Einstimmung auf Weihnachten im Bürgersaal.1996 erfand Oliver Perau seinen Alter Ego Juliano Rossi und begann unten diesem Namen eine zweite Karriere als Swing- und Jazzsänger. Seine Konzerte genießen echten Kultstatus und Rossi ist der erst dritte deutsche Musiker, der von dem legendären New Yorker Jazz Label Blue Note unter Vertrag genommen wurde. Jetzt gastiert der der Sänger wieder in der Wedemark.Das Weihnachtskonzert findet im Rahmen der Reihe „Konzert zur blauen Stunde“ statt. Der Begriff „blaue Stunde“ bezieht sich auf die besondere Färbung des Himmels während der Zeit der Dämmerung nach Sonnenuntergang und vor Eintritt der nächtlichen Dunkelheit. Dieser Zeit von ganz speziellem Zauber und Licht ist die besondere Konzertreihe Reihe im Wedemärker Kulturkalender gewidmet. Eintrittskarten kosten im Vorverkauf 19 Euro und an der Abendkasse 22 Euro.