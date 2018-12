Weihnachtslieder erklingen

Mellendorf. Im nächsten Kindergottesdienst am dritten Adventssonntag, 16. Dezember, erklingen die schönsten Advents- und Weihnachtslieder in der evangelischen Kirche Mellendorf. Aber die KiGo-Kinder singen nicht nur „Alle Jahre wieder“ oder „Ihr Kinderlein kommet“, sondern sie hören auch verschiedene Melodien auf der Flöte und raten dann die Texte dazu. Ob „Kommet ihr Hirten“ oder „Gloria in excelsis Deo“: Ein bisschen Rate-Spaß müsse sein, meint das KiGo-Team. Also: „Lasst uns froh und munter sein“ – im nächsten Kindergottesdienst am kommenden Sonntag (16. Dezember 2018). Treffen ist um 10 Uhr in der Kirche, anschließend geht es ins Gemeindehaus. Alle Kinder und ihre Freunde sind herzlich willkommen.