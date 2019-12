Weihnachtslieder mit Orgelbegleitung

Elze. Weihnachtslieder mit Orgelbegleitung werden am Sonntag, 29. Dezember, um 10 Uhr in Elze zu höören sein. Der Gottesdienst am wird nochmals die Adventslieder in den Fokus nehmen und alle Besucher einladen, kräftig mit einzustimmen. Die Stimmbänder sind nun bereits in Übung und alle wollen nochmals gemeinsam einen stimmungsvollen Gottesdienst feiern.