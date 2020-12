Weihnachtsmalaktion

Caspar & Dase ruft zum Mitmachen auf

Wedemark. Nach dem großen Erfolg im Frühjahr ruft Caspar & Dase auch in der Adventszeit wieder zu einem Malwettbewerb auf. In der Weihnachtszeit 2020 freut sich Caspar & Dase auf Unterstützung beim Vorbereiten einer Aufmerksamkeit für die Patienten im Pflegedienst.Jeder Patient soll eine selbstgemalte Weihnachtskarte erhalten. Dafür wird die Hilfe vieler Kinder benötigt und daher ruft Caspar & Dase zum Malwettbewerb auf. Den kleinen Künstlern stehen vier verschiedene Vorlagen zur Verfügung, die nach Herzenslust bemalt & beklebt werden sollen. Die Mitarbeiter im Pflegedienst freuen sich auf zahlreiche Zuschriften,die sie dann auf Weihnachtskarten kleben und an den Feiertagen den Patienten mitbringen werden. Natürlich gibt es auch etwas zu gewinnen: Jedes Kind erhält einen Preis und die schönsten Bilder werden sogar noch mit Gutscheinen aus dem Malcafé Mellendorf prämiert.Zur Weihnachtszeit möchten die Geschäftsführer Kai und Jan Dase noch mehr Freude machen: Für jedes gemalte Bild spendet das Unternehmen einen Euro an den Hilfsfond Wedemärker für Wedemärker. Wer an diesem Malwettbewerb teilnehmen möchte findet die Unterlagen unter www.fachpflegedienst.de/MA2020 oder schickt eine Email an Info@fachpflegedienst.de.