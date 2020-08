Weihnachtsmarkt findet nicht statt

Brelingen. Der traditionelle Weihnachtsmarkt am ersten Adventssonntag an der Brelinger Kirche findet in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht statt. Diesen Beschluss hat der Kirchenvorstand schweren Herzens in seiner jüngsten Sitzung gefasst. Da der Handarbeitskreis der Kirchengemeinde aber schon fleißig produziert hat, können die gestrickten Socken auch per Telefon unter (0 51 30) 31 86 (Christel Kohne) oder (05130) 40903 (Marion Bernstorf) mit Größenangabe bestellt werden. In der Wedemark werden die Socken dann ins Haus geliefert, ansonsten erfolgt Postversand.