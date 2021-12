Weihnachtsmusik

Brelingen. Am Sonntag, 19. Dezember, um 17 Uhr wird in St. Martini Brelingen weihnachtliche Musik dargeboten. Der Chor St. Martini und Jörg Eikemeier an der Orgel stimmen das Publikum mit meist traditionellen Liedern in Sätzen von J. Crüger, M. Praetorius und M.Reger auf das bevorstehende Weihnachtsfest ein. Es gelten die aktuellen Coronabestimmungen: 2G für Erwachsene, 3G für Kinder und Jugendliche. Der Eintritt ist frei.