Weihnachtspreisschießen in Resse

Resse. Der Schützenverein Resse lädt seine Vereinsmitglieder am 2. Advent, 8. Dezember, zum Pokal- und Preisschießen in die Vereinsräume herzlich ein. Gestartet wird um 12 Uhr mit einem leckerem 3-Gänge-Advents-Mittags-Menü. Ab 14 Uhr beginnt dann der Wettkampf um Tannenbaum, Fleisch-, Wurst-, Sachpreise und Pokale. Die Anmeldung fürs Mittagessen nimmt Renate Gutowski unter Telefon (0 51 31) 5 26 97 sehr gern bis Donnerstag, 5. Dezember, entgegen. Am Mittwoch, 18. Dezember, freuen sich der Schützenverein und der Tennisclub Resse auf viele Teilnehmer beim lebendigen Adventskalender an den Schützenräumen/Bushäuschen Osterbergstraße 12 um 18 Uhr. Bei Glühwein, heißer Schokolade und Weihnachtsknabbereien mit lustigen und besinnlichen Geschichten soll es ein schöner vorweihnachtlicher Abend im Kreise lieber Gäste werden.