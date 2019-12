Weihnachtsreiten

Brelingen. Der Reit- und Fahrverein Brelinger Berg lädt alle interessierten Zuschauer ganz herzlich zum diesjährigen Weihnachtsreiten am Sonnabend, 14. Dezember, um 15.30 Uhr in der Brelinger Reithalle, Leineefeldstraße 9 (Ortsausgang Brelingen in Richtung Negenborn auf der rechten Seite) ein. Die Zuschauer können sich mitnehmen lassen auf eine verzaubernde Reise durch Raum und Zeit. Von den Schlümpfen bis zu den wilden Mongolen, von der Kartenarmee bis zu den sieben Zwergen werden die Reiter durch eine rührende Geschichte führen. Für Kinderpunsch und weihnachtliche Snacks ist gesorgt und auch die kleineren pferdebegeisterten Kinder kommen nicht zu kurz, denn nach der Veranstaltung dürfen sie die Zwergen- und Cowboyponys im Rahmen eines Ponyführens selbst einmal reiten.