Weihnachtsschmuck basteln

Resse. Basteln und Do-it-yourself liegen voll im Trend. Daher lädt der Werkkreis der Kapernaumkirchengemeinde Resse ein den Schmuck für den Weihnachtsbaum in der Kapernaum-Kirche gemeinsam zu erstellen. Am Donnerstag, 28. November, von 17 bis 19 Uhr bastelt der Werkkreis mit Konfis im Rahmen der Projektphase den Schmuck und alle Größeren sind auch eingeladen mitzumachen. Damit genug Material vorhanden ist, bitte eine kurze Rückmeldung an Wibke.Lonkwitz@evlka.de oder Telefon (0 51 30) 6 09 92 08.