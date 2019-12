Weihnachtssparziergang mit der DLRG

Bissendorf. Wie in den Vorjahren werden auch in diesem Jahr Mitglieder und Freunde der DLRG-Ortsgruppe Wedemark mit brennenden Fackeln und Taschenlampen durch die geschmückten Straßen spazieren, hier und da in die Fenster schauen und sich auf das bevorstehende Weihnachtsfest einstimmen. Treffpunkt ist am Montag, 23. Dezember, um 18 Uhr auf dem Parkplatz der Sparkasse in Bissendorf. Alle Mitglieder und Freunde der DLRG sind herzlich zur Teilnahme eingeladen. Damit zum Ausklang des Abends Plätze reserviert werden können, bittet die Organisatorin Ruth Lamik unter der Telefonnummer (0 51 30) 6 01 23 bis zum 18. Dezember 2019 um Anmeldung.