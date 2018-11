Schon liebgewonnene Tradition

Resse. Es ist fast schon zur liebgewonnenen Tradition geworden: das Weihnachtszauberzimmer im Rahmen des Spielzeugflohmarktes, der am Sonnabend, 10. November, von 11 bis 13 Uhr an der Resser Grundschule stattfindet.Die Veranstalter freuen sich über gut erhaltene, gespendete Weihnachts-Deko. Diese kann im Weihnachtszauber-Zimmer gegen Spende gekauft werden. Der Reinerlös kommt über die Aktion Kindertraum einem Mädchen ganz aus unserer Nähe zu Gute. Sie ist auf Grund einer komplexen Hirnfehlbildung stark eingeschränkt, trotzdem sehr aktiv und fröhlich und wünscht sich nichts sehnlicher, als ein Rollstuhlfahrrad. Die Kosten dafür belaufen sich auf 8.000 Euro.Abgabe der Spenden: Freitag, 9. November, 18 bis 19 Uhr an der Grundschule Resse, Osterbergstraße 12. Bei Geldspenden kann über die Aktion Kindertraum eine Spendenquittung ausgestellt werden. Nähere Informationen zu Kiras Wunsch unterwww.aktion-kindertraum.de/herzenswuensche.