Weitere Impftermine vor Ort

Im Heidekreis heißt es : „Einfach vorbeikommen"

Heidekreis. Der Heidekreis bietet in der kommenden Woche erneut Erst-, Zweit- und Auffri-schungsimpfungen entsprechend der STIKO-Empfehlungen unter ärztlichem Er-messen mit einem mRNA-Impfstoff (Biontech oder Moderna) vor Ort an. Eine Auswahl des Impfstoffs durch den Impfling ist nicht möglich. Das Angebot richtet sich an Personen ab 18 Jahren. Unabhängig vom Wohnort des Impflings können die Impfangebote wahrgenommen werden. Eine Terminvereinbarung ist nicht möglich. Wartezeiten können daher nicht ausgeschlossen werden, sodass bei Bedarf an Verpflegung gedacht werden sollte, ebenso wie an angepasste witte-rungsbedingte Kleidung. Der Endzeitpunkt eines Impftermins stellt nur einen Rahmen dar und kann sich nach der verfügbaren Impfstoffmenge immer ver-schieben. Einen Anspruch auf Impfungen zu einer bestimmten Uhrzeit gibt es nicht. Gerne kann beim Termin ein eigener Kugelschreiber genutzt werden. Mit-zubringen sind zudem der Personalausweis und soweit vorhanden der Impfpass. Folgende Impfmöglichkeiten stehen zur Verfügung:• Montag, 13. Dezember 2021, von 9 bis 15 Uhr in den Stadtwerken Munster, Rehrhofer Weg 127 – 133.• Dienstag, 14. Dezember 2021, von 9 bis 14:30 Uhr im Schröershof in Neuenkirchen, Kirchstraße 9.• Dienstag, 14. Dezember 2021, von 10 bis 14:15 Uhr in der Freizeitbegeg-nungsstätte Schneverdingen, Auf dem Eck 2.• Donnerstag, 16. Dezember 2021, von 10 bis 14:15 Uhr in der Volkshoch-schule Soltau, Rosenstraße 14.• Donnerstag, 16. Dezember 2021, von 10 bis 14:15 Uhr in der Freizeitbe-gegnungsstätte Schneverdingen, Auf dem Eck 2.• Freitag, 17. Dezember 2021, von 14 bis 20 Uhr in der Aller-Meiße-Halle in Hodenhagen, Volksloh 5.• Freitag, 17. Dezember 2021, von 10 bis 15 Uhr im Spökenkieker in Bispingen, Töpinger Straße 2.• Samstag, 18. Dezember 2021, von 9 bis 13 Uhr im Kreishaus in Bad Fallingbostel, Vogteistraße 19.Interessierte können sich gerne fortlaufende Informationen über die Homepage des Heidekreises unter www.heidekreis.de/corona im Themenbereich „Impfung“ abholen.