Weiterhin keine Gottesdienste

Bissendorf. Die Kirchengemeinde Bissendorf verzichtet zunächst weiter auf Präsenzgottesdienste. Am 21. Februar um 11 Uhr gibt es einen Familien-Zoom-Gottesdienst mit Pastor Thorsten Buck. Am 28. Februar um 18 Uhr findet ein Zoom-Abendsegen mit Pastorin Wibke Lonkwitz statt. Und am 7. März um 18 Uhr istein Zoom-Abendsegen mit Pastor Buck. geplant.