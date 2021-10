Wellnesstag im Dezember

Balsam für ein strapaziertes Nervensystem

Lindwedel. Die dunkle Zeit ist da und mit ihr die Einladung des Sporthofs Schöne Aussicht zur Regeneration und Entspannung. Loslassen im Yogatuch heißt es zwischen 16 und 18 Uhr in dem Workshop am 4. Dezember. Mit oder ohne Übernachtung geht es dann mit einem Wellnesstag am 5. Dezember weiter: Zwischen 13 und 19 Uhr stehen vier abwechslungsreiche Stundenformate aus der Welt der sanften Gruppenfitness, sowie ayurvedische Praxis in Form von gesunder Kost und wohltuenden Ölanwendungen auf dem Programm. Wie immer entspannen die Teilnehmer progressiv, zunächst über den Spannungsabbau zu groovigen Rhythmen und in Schlingen, über Faszien Pilates zur Versorgung und Entspannung des Bindegewebes hin zur, zur Regungslosigkeit im Yogatuch, zum tiefenentspannten Alphazustand durch Yoga Nidra. Der Entspannung sind keine Grenzen gesetzt: Sauna, Massagen und Ruheräume, Gemütlichkeit, gesunde Shakes mit Omega 3 bieten die besten Voraussetzungen, um die Seele baumeln zu lassen. Anmeldungen unterTelefon (0 50 73) 92 31 11 oder per Mail an schoene.aussicht.lindwedel@t-online.de.