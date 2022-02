Weltfrauentag bei LesArt

Bissendorf. Das Projekt LesArt möchte am Dienstag, 8. März, ab 16 Uhr am Bücherschrankn am Tattenhagenplatz den Weltfrauentag zu feiern. „Wir möchten unsere Frauenprojekte vorstellen, es wird eine Lesung zumThema geben und auch eine kleine Überraschung für jeden Besucher und jede Besucherin", kündigt Kerstin Ost von LesArt an.