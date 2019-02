Weltgebetstag wird gefeiert

Frauen aller Konfessionen sind eingeladen

Lutter. Zum Weltgebetstag laden die Kirchengemeinden Mandelsloh und Helstorf Frauen aller Konfessionen in die Kapelle von Lutter ein. Der Gottesdienst beginnt am Freitag, 1. März, um 18.30 Uhr.Vorbereitet wurde der weltweit gefeierte Gottesdienst diesmal in Slowenien, einem kleinen Nachfolgestaat des ehemaligen Jugoslawien. Geschichtlich ist das Land von vielen verschiedenen Völkern geprägt, was sich in der Tradition und Kultur, auch der Esskultur, wiederfindet. So passt dies Land sehr gut zu der ökumenischen Grundhaltung, die beim Weltgebetstag der Frauen gepflegt wird.Die Situation der Frauen in Slowenien ist zwiespältig: Einerseits haben sie schon seit der sozialistischen Zeit verbriefte Rechte, Bildungsmöglichkeiten und eine gute Ausstattung mit Kinderbetreuungseinrichtungen. Andererseits gibt es noch Gegenden mit bitterer Armut. Frauen gelangen bisher zu wenig in Leitungsfunktionen und häusliche Gewalt gegen Frauen und Kinder ist ein verbreitetes Problem.„In dem Gottesdienst werden wir von den Sorgen, Wünschen und Hoffnungen der Frauen in Slowenien erfahren. Gemeinsam setzen wir uns – im Gebet genauso wie in unserem alltäglichen Leben – für Gerechtigkeit, Frieden und die Rechte von Frauen und Mädchen ein“, so Kapellengemeindevorsteherin Maren Pauselius-Gallon. Nach dem Gottesdienst wird die Feier im Schützenhaus fortgesetzt, wo alle Köstlichkeiten der slowenischen Küche genießen können.Das Thema des diesjährigen Weltgebetstags bezieht sich auf das Gleichnis vom großen Festmahl (Lk 14,13 – 24) und das Motto ist gleichzeitig die Einladung: „Kommt, alles ist bereit!“