Wem gehört der Leuchtturm?

Polizei sucht nach dem Eigentümer

Elze. Am Dienstag ereilte die Polizei Mellendorf ein ungewöhnlicher Einsatz nach Elze, In der Horst. Ein Anwohner hatte auf seiner Terrasse einen etwa 70 Zentirmeter großen Kunststoff-Leuchtturm vorgefunden, der dort nicht hingehört. Der Zeuge hatte in der Nacht von Montag auf Dienstag, gegen 00.15 Uhr, ein lautes „Scheppern“ gehört, so dass davon auszugehen ist, dass der Leuchtturm zu diesem Zeitpunkt von Unbekannten auf das dortige Grundstück verbracht wurde. Der Leuchtturm ist schwarz-weiß-rot lackiert und verfügt über eine akku-/ batteriebetriebene Beleuchtung. Da der Mellendorfer Polizei bislang kein entsprechender Diebstahl gemeldet wurde, wird der rechtmäßige Eigentümer gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen