Wer kennt Gegenstände?

Polizei sucht nach Müllfrevlern

Wedemark. In der vergangenen Woche wurde an insgesamt sechs Stellen in der Wedemark illegal Müll abgelagert. (das Echo berichtete). Tatorte waren unter anderem Plätze an der L 380, der L 383, der K 103 und der K 102. Zum Zeitpunkt der Pressemeldung waren nur fünf Tatorte bekannt. Ein sechster Ablageort kam noch hinzu. Dieser war am Scharreler Weg in Höhe Schadehop. Aufgrund der Pressemeldung gab ein Zeuge der Polizei einen Hinweisauf einen weißen Iveco Daily Transporter mit ausländischem Kennzeichen, den er, an einem Tatort stehend, beobachtet hatte. An den Tatorten konnten bei den Ermittlungen Gegenstände gefunden werden, die Rückschlüsse auf den ehemaligen Besitzer zulassen. Zeugen, die weitere Hinweise zu dem Fahrzeug oder den gefundenen Gegenständen auf dem Bild geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Mellendorf unter Telefon (0 51 30) 97 70 in Verbindung zu setzen.