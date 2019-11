Werkzeugdiebstahl

Schwarmstedt. Unbekannte entwendeten am Dienstag eine Kiste mit Schlagbohrer und

Werkzeug, die für fünf Minuten an einer Haustür an der Kirchstraße in

Schwarmstedt abgestellt wurde. Die Tat ereignete sich zwischen 11.25 und 11.30

Uhr. Der Schaden wird auf rund 110 Euro geschätzt.