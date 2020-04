Werkzeugdiebstahl

Bissendorf-Wietze. Bislang unbekannte Täter begaben sich in der Nacht zum Dienstag auf das frei zugängliche Grundstück eines Rohbaus am Wildpfad in Bissendorf-Wietze. Dort entwendeten sie vom Flachdach des Einfamililenhaus-Rohbaus eine Dämmstoffschneidemaschine sowie drei Klebepistolen mit dazugehörigem PU-Schaum.

Zum Abtransport des Diebesgutes wurde offensichtlich ein Kraftfahrzeug benutzt, worauf Reifeneindruckspuren hindeuten. Die Schadenshöhe beträgt etwa 1.000 Euro.