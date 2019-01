Werkzeugdiebstahl

Gailhof. Bislang unbekannte Täter hebelten in der Zeit zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag, 13.30 Uhr, gewaltsam die Tür eines Metall-Containers an der Straße An der Autobahn auf und entwendeten daraus diverses Werkzeug und Werkzeug-Maschinen. Täterhinweise liegen der Polizei bislang nicht vor. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Mellendorf unter Telefon (0 51 30) 97 70 zu melden.