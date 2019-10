WGW will Plastikfasten

Infoveranstaltung in der brelinger Mitte

Brelingen. Rund 37 Kilogramm Plastikmüll verbrauchte jeder Deutsche durchschnittlich im Jahr 2015. Das sind für Deutschland circa drei Billionen Kilogramm im Jahr – so viel wie in keinem anderen Land in Europa. Grund genug, jetzt über Plastikfasten nachzudenken, meint die WählerGemeinschaft Wedemark und lädt am Dienstag, 12. November, 20 Uhr in die Brelinger Mitte, Marktstraße 1, zu einer ersten Informationsveranstaltung ein.„Am Anfang werden wir einige einfache Beispiele aufzeigen, Plastikmüll zu vermeiden um so schnell Erfolge beim Plastikfasten zu erzielen“, sagt Claudia Cordes, die Initiatorin dieser Veranstaltung. „Wir hoffen, dass wir an dem Abend Gleichgesinnte finden, mit denen wir dann weiter an dem Thema arbeiten können. Ziel ist eine kleine Broschüre mit Vorschlägen herauszubringen sowie weitere Termine stattfinden zu lassen.“ „Hat man erst einmal das Problem erkannt, stellen sich plötzlich ganz viele Fragen“, so Patrick Cordes, Vorsitzender der Wählergemeinschaft. „Warum ist eigentlich Toilettenpapier immer in Folie und nicht in Papier eingepackt? Haben wir nicht vielleicht doch Platz für die Altpapiertonne anstelle der blauen Kunststoffsäcke für Altpapier? Aber es kommen noch schwierigere Fragen hinzu, die nur Spezialisten beantworten können: „Können wir beim Einkauf eigene Gefäße mitbringen, die dann ohne zusätzliche Einwegverpackung gefüllt werden?“ Hier werden die Schlachtermeister Ralf Backhaus und Lars Grimsehl aus Brelingen erläutern, was in ihren Geschäften möglich ist und wo die Grenzen durch vorhandene Hygienevorschriften gesetzt werden.“Die Einzelhändler reagieren sehr sensibel auf das Einkaufsverhalten ihrer Kunden. Hier möchte die WGW den Hebel ansetzen. Wenn sich Produkte mit wenig oder ganz ohne Plastik besser verkaufen ließen, würde sich das Angebot in den Geschäften ändern. Wenn dann auch noch viele Verbraucher mitmachen, wird es hoffentlich auch günstiger, solche Produkte einzukaufen. „Wir wünschen uns, dass möglichst viele Bürger positive Erfahrungen beim Plastikfasten sammeln und ihre Erfahrungen weitertragen,“ meint Claudia Cordes abschließe