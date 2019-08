Wie begleite ich mein Kind durch die Pubertät?

Informationsveranstaltung der Schulsozialarbeit der Gemeinde Wedemark

Mellendorf. Wie Familien mit der Pubertät umgehen können, ist Thema einer Informationsveranstaltung am Dienstag, 17. September, um 19 Uhr im Forum des Schulzentrums in Mellendorf. In der Pubertät lösen sich Jugendliche vom Elternhaus ab und beginnen allmählich ein selbstverantwortliches Erwachsenenleben. Für Eltern und Jugendliche ist diese Zeit oft eine besondere Herausforderung. Die Jugendlichen in ihrer Situation besser zu verstehen und mit ihnen umzugehen, dabei will die Veranstaltung Erwachsenen helfen. Angesprochen sind alle, die beim Umgang mit Pubertierenden an ihre persönlichen Grenzen stoßen. Die Schulsozialarbeiter der Gemeinde Wedemark Anna Rieder, Julia Krettek und Martin Damaske haben zu diesem Thema am Dienstag, 17. September, um 19 Uhr den systemischen Paar- und Familientherapeuten Armin Rathmann in das Forum des Schulzentrums Mellendorf eingeladen. Armin Rathmann, der selbst Vater ist und eine therapeutische Praxis in Sehnde hat, wird mit der einen oder anderen Anekdote aus seiner eigenen Familie den Abend bereichern und vielen Eltern einen Spiegel vorhalten.