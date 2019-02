Wie klingt die neue Orgel?

Gottesdienst und Mini-Konzert in der Christophoruskirche

Bissendorf-Wietze. Am Sonntag, 3. März, stellt der Kirchenmusiker Ole Magers die neue Orgel der Christophoruskirche vor. Im Anschluss an den Gottesdienst, der um 11 Uhr beginnt, erklingt das neue Instrument in seiner klanglichen Vielfalt in einem 22-Minuten-Konzert. Die Orgel war der Kirchengemeinde anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Christophoruskirche in Bissendorf-Wietze von der Anja Fichte Stiftung geschenkt worden. Die moderne, digitale Orgel bietet zahlreiche Klangfarben und füllt die achteckige Waldkirche mit einem satten Klang. Der Kirchenmusikstudent Ole Magers stellt die Orgel im Gottesdienst gemeinsam mit dem langjährigen Organisten Erich Tyburski vor, der vor zwei Jahren darauf hingewiesen hat, dass nach dem Glockenturm einmal an eine neue Orgel gedacht werden müsste.Im Abendmahlsgottesdienst predigt Pastor Thorsten Buck zunächst zur Spannung von Rastlosigkeit und Konzentration, die durch die Geschichte von zwei Schwestern aufgeworfen wird. Anschließend darf mit einer Tasse Kaffee in der Hand dem Instrument gelauscht werden, dass sich außerhalb des Gottesdienstes einmal nicht der singenden Gemeinde unterordnen muss, sondern „alle Register“ ziehen kann.