Wieder Kaffee und Kuchen im Therapiegarten

Mellendorf. Am Sonnabend, 5.Juni ,ist der Therapiegarten Grüne Stunde am Grabenweg 6 in Mellendorf wieder geöffnet. Nach Rücksprache mit dem Ordnungsamt darf wieder Kaffee und Kuchen gegen Spende angeboten werden. Besucher können zwischen 14.30 und 16.30 Uhr den Garten genießen und viel Neues entdecken. Gäste des Gartencafes müssen einen negativen Covid Test oder den Nachweis einer Impfung oder Genesung dabei haben. Das Team der Grünen Stunde freut sich auf die Besucher.