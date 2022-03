Wieder ohne Termin ins Rathaus

Einschränkungen werden gelockert

Mellendorf. Der Pandemieverlauf macht es möglich, die Einschränkungen für den Rathausbesuch etwas lockern zu können. In jedem Fall bleibt eine vorherige Terminvereinbarung empfohlen. Die Pandemie ist immer noch präsent, dennoch erlaubt es der Corona- Verlauf, den Zugang zum Rathaus zu erleichtern. Das Rathaus kann ab dem 7. März ohne vorherige Terminvereinbarung besucht werden. Natürlich sind dabei Hygieneregeln und Begrenzungen auch weiterhin einzuhalten. So ist es obligatorisch, im Rathaus eine FFP 2-Maske zu tragen. Der Zugang wird nach wie vor nur über den Haupteingang am Fritz-Sennheiser-Platz möglich sein. Alle Besuchende müssen sich beim Empfang anmelden. Natürlich kann es dadurch zu Wartezeiten vor dem Haupteingang kommen. Deshalb empfiehlt es sich in jedem Fall, von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, einen Termin online über www.wedemark.de/terminvereinbarung zu buchen. Nur so kann gewährleistet werden, dass die zuständigen Sachbearbeitenden Beim Besuch auch zur Verfügung stehen werden. Für Kfz-Anliegen ist zwingend weiterhin die Online-Terminvergabe zu nutzen. Wie in den anderen Kommunen der Region auch, ist es nicht möglich, Kfz-Angelegenheiten spontan zu bearbeiten. So oder so gilt die Regel, die bereits vor Corona Gültigkeit hatte: An Donnerstagen ist das Rathaus ausschließlich nach Terminvereinbarung zugänglich. Gleiches gilt für Samstagsöffnungen. Die Öffnungszeiten des Rathauses für spontane Besuche: Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitagvon 8 bis12 Uhr, Montag und Dienstag von 13 bis 15 Uhr, Mittwoch von 13 bis18 Uhr.