Wieder Programm im MGH

Mellendorf. Ab 6. Januar gibt es wieder volles Programm im Mehrgenerationenhaus. Der Montag startet mit der Sprechstunde des Dachverbandes der Selbsthilfegruppen „Kibis“ um 14 Uhr. Gleichzeitig findet die Sprechstunde „Pflegegrade“ statt. Von 16.30 bis 17.30 Uhr können Interessierte zum Smartphone-Kurs kommen und beim Tanzen im Sitzen ab 16.15 Uhr die überzähligen Feiertagspfunde abtrainieren. Ab 18.30 Uhr trifft sich die Selbsthilfegruppe „Neubeginn“, eine halbe Stunde später die Nachbarschaftshilfe und ebenfalls um 19 Uhr die Strickgruppe „Yoga für die Hände“.

Die Formularlotsen helfen beimAusfüllen von Anträgen und organisieren den Verkauf der Notfalldosen am Dienstag in der Zeit von 10 bis 12 Uhr. Ab 13 Uhr können sich Schwangere und Eltern bei der Lebensberatung zu allen Fragen rund um Schwangerschaft, Geburt und Erziehung beraten lassen. Ab 15 Uhr öffnet das Blindencafé und direkt danach, ab 17 Uhr, die digitale Sprechstunde für alle Fragen rund um PC, Tablet und Co. Die offene Holzwerkstatt öffnet in der Zeit von 16 bis 18 Uhr ihre Türen. Von 16 bis 18 Uhr trifft sich die Patientenliga Atemwegserkrankungen. Die Sprechstunde vom Verein Miteinander.Wedemark mit der offenen Schulberatung startet um 17.30 Uhr. Am Mittwoch startet um 16 Uhr der Computer-Stammtisch und Harele spanische Gespräche zur Literatur beginnt um 16.45 Uhr. Der orientalische Tanz fängt um 17.30 Uhr an. Die Spanischfreunde „Los amigos de español“ treffen sich ab 19.45 Uhr und die Bürgerinitiative „CIW“ um 19 Uhr.

Der Donnerstag beginnt um 9.30 Uhr mit der Sprechstunde der Koordinatorin der Lernpaten Sandra Scalise. Um 12.30 Uhr können alle mit großem Hunger (und einer Anmeldung bis zum 7. Januar unter Telefon (0 51 30) 9 74 45 11 oder freiwilligenagentur@wedemark.de) zum Mittagstisch kommen. Von 15.30 bis 17 Uhr sind alle Eltern mit Kindern im Vorschulalter zum Café Elternzeit eingeladen. Freitag und Samstag baut die Kinderkunstschule im MGH „allerlei Wurfmaschinen“ und am Sonntagnachmittag finden die Arabischkurse statt.

Die Mitarbeiter des MGH sind natürlich auch während der Öffnungszeiten gerne für Fragen, Anregungen oder ein Gespräch da. Diese sind Montag und Dienstag von 10 bis 14 Uhr und Mittwoch und Freitag von 14 bis 18 Uhr.