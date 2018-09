Wieder viel los im Mehrgenerationenhaus

Tanzen im Sitzen, Smartphone-Kurs und Inklusionsfrühstück

Mellendorf. Auch in der nächsten Woche ist viel los im Mehrgenerationenhaus. Am Montag können Interessierte sich nach telefonischer Terminabsprache vom Kinder- und Jugendlotsen beraten lassen. Der Dachverband der Selbsthilfegruppen „Kibis“ ist ebenfalls am Montag von 14 bis 16 Uhr für Interessierte da. Um 16.30 Uhr startet der Smartphonekurs und um 16.30 Uhr beginnt Tanzen im Sitzen. Von 18.30 bis 21.30 Uhr trifft sich die Selbsthilfegruppe „Neubeginn“ und ab 19 Uhr wird gestrickt. Die Formularlotsen helfen am Dienstag beim Ausfüllen von Formularen zwischen 10 und 12 Uhr. Um 16 Uhr beginnt die Holzwerkstatt der Kinderkunstschule. Am Mittwoch startet um 16 Uhr der Computer-Stammtisch und ab 16.30 Uhr findet der Smartphone-Kurs für Anfänger statt. Der orientalische Tanz startet um 17.30 Uhr und ab 18 Uhr näht der Verein Miteinander.Wedemark. Spanisch üben kann jeder in der Zeit von 19.45 bis 20.15 Uhr. Donnerstag beginnt der Tag um 9 Uhr mit der Sprechstunde für Lernpaten und ab 12.30 Uhr findet der beliebte Mittagstisch „Mit großem Hunger“ statt. Anmelden kann man sich bis Montag, 24. September, per E-Mail an Freiwilligenagentur@wedemark.de oder unter Telefon (0 51 30) 9 74 45 11. Das Café Elternzeit findet in der Zeit von 15.30 bis 17 Uhr statt und ab 17 Uhr können Besucher sich vom Ambulanten Hospizdienst beraten lassen. Das Inklusionsfrühstück beginnt am Freitag um 9.30 Uhr und der Kurs Schrottschweißen der Kinderkunstschule startet um 15.15 Uhr.Am Sonnabend findet der Kurs Schrottschweißen in der Zeit von 15.15 bis 19.15 Uhr statt.Natürlich sind die Mitarbeiter des MGH während der Öffnungszeiten gerne für Fragen, Anregungen oder ein Gespräch da. Diese sind: montags und donnerstags von 10 bis 14 Uhr, dienstags von 8 bis 12 Uhr und mittwochs und freitags von 14 bis 18 Uhr.