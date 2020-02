Wieder viel los im MGH

Kriegsenkel treten in den Generationendialog und die Holzwerkstatt sucht weitere Mitstreiter

Mellendorf. Auch in der nächsten Woche ist wieder viel Programm im Mehrgenerationenhaus.Um 9 Uhr beginnt am Montag die offene Beratung von Ophelia, dem Beratungszentrum für Frauen und Mädchen mit Gewalterfahrung. Bis 11 Uhr steht hier die Tür offen. Die Beratung von KIBIS für Selbsthilfegruppen und alle, die eine gründen möchten findet von 14 bis 16 Uhr statt. Ebenfalls um 14 Uhr trifft sich die Kartenspielgruppe „Rommé“. Ab 15.30 Uhr darf wieder eine Stunde im Sitzen getanzt werden und gleich im Anschluss, um 16.30 Uhr beginnt der Smartphonekurs. Ab dem 11. März startet übrigens ein neuer Anfängerkurs. Anmeldungen dafür bitte an freiwilligenagentu@wedemark.de oder (0 51 30) 9 74 45 11. Nur eine viertel Stunde später, um 16.45 Uhr schwingen die „Golden Girls“ das Tanzbein und laden alle Golden Girls ein, mitzumachen. Ab 18.30 Uhr trifft sich die Selbsthilfegruppe Neubeginn und um 19 Uhr wird gestrickt bei „Yoga für die Hände“. Der Dienstag beginnt mit der Sprechstunde der Formularlotsen, die sich zeitgleich auch um die Ausgabe der Notfalldose kümmern von 10 bis 12 Uhr. Zum Nachmittag hin startet wie jede Woche um16 Uhr die Holzwerkstatt bis 18 Uhr. Die Holzwerkstatt nimmt übrigens gerne neue Mitglieder auf. Um 17.30 Uhr können Interessierte zur offenen Schulberatung und zur Sprechstunde von „Miteinander.Wedemark“ kommen. Zum Schluss findet der Generationendialog Kriegsenkel von 18.30 bis 21 Uhr im Haus statt.Am Mittwoch lädt die Sprechstunden der Lernpaten von 14 bis 16 Uhr dazu ein, bei Fragen und Anliegen gerne vorbeizukommen. Die Digitale Sprechstunde findet von 16 bis 18 Uhr statt. Die orientalische Bauchtanzgruppe tanzt von 17.30 bis 19 Uhr. Am Ende des Tages beginnt das Treffen der Spanischfreunde „Los amigos de español“ von 19.45 bis 20.15 Uhr.Ab 12.30 bis 13.30 Uhr findet am Donnerstag der offene Mittagstisch ,,Mit großen Hunger“ statt (um eine fristgerechte Anmeldung unter Telefon (0 51 30) 9 74 45 11 wird gebeten). Die Sprechstunde der Lernpaten hat eine neue Uhrzeit und ist von 13.30 bis 15 Uhr ansprechbar. Das Café Elternzeit öffnet seine Türen wie jeden Donnerstag von 15.30 bis 17 Uhr. Zum Ende hin trifft sich die Gruppe der Lernpaten von 19 bis 21 Uhr zu einem Gesprächsaustausch. Das Inklusionsfrühstück des Arbeitskreises Inklusion lädt am Freitag einmal nicht zum Frühstück, sondern zum Kaffee um 14 Uhr ein. Am Abend findet der Kreativtreff im Haus statt von 19 bis 21 Uhr.Am Samstag findet wieder das „kleine“ Repair-Café mit dem Schwerpunkt Holz statt. Zudem wird ab 15 Uhr fleißig arabisch gelernt. Am Sonntag sind alle Regenbogenfamilien und gleichgeschlechtliche Paare mit Kinderwunsch zum Regenbogencafé eingeladen. Es beginnt um 15 Uhr.Zu den Öffnungszeiten steht Interessierten das Team des Mehrgenerationenhauses für Fragen, Anregungen oder ein Gespräch gerne zur Verfügung. Diese sind: Montag, Dienstag und Donnerstag von 10 bis 14 Uhr, Mittwoch und Freitag von 14 bis 18 Uhr.