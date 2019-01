Wieder viel Programm

Veranstaltungskalender des Drei-Dörfer-Treffs ist da

Scherenbostel. Auch im Frühjahr 2019 finden immer donnerstags um 19.30 Uhr interessante Veranstaltungen im Drei-Dörfer-Treff statt. Begonnen wird am 10. Januar mit einem Lichtbilder-Votrag über Zypern. Weiter geht es am 17. Januar mit einem Doppelkopfabend im Gasthaus Bludau in Wennebostel. Hornisse, Eisvogel & Co. heißt der Vortrag am 24. Januar im Drei-Dörfer-Treff. Am 7. Februar heißt es in der freien Fragestunde: Was Sie schon immer von der Polizei wissen wollten, POK Kemmrich beantwortet Fragen der Teilnehmer. Am 14. Februar gibt es wieder einen Doppelkopfabend im Gasthaus Bludau in Wennebostel. Israel und Palästina – auf den Spuren Jesu Christi heißt der Lichtbilder-Vortrag am 21. Februar Am Husalsberg. Einen weiteren Lichtbilder-Vortrag „Wandern auf dem Franziskusweg von Assisi nach Rom gibt es am 7. März. Zum Doppelkopfabend ins Gasthaus Bludau wird am 14. März eingeladen und am 21. März heißt es im Drei-Dörfer-Treff: Sing mal wieder: Frühlingslieder. Bis auf die Doppelkopfabende finden die Veranstaltungen Am Husalsberg 7 in Scherenbostel statt.