Wieder Zoom.Segen

Wedemark.Mit Frühlingsfreude Gottesdienst feiern geht aktuell besser mit dem digitalen Zoom.Segen. Menschen aus den Kirchengemeinden in Resse, Elze-Bennemühlen und Bissendorf treffen sich am Sonntag, 14. März, um 18 Uhr gemeinsam digital als Videokonferenz auf Zoom. „Das war ein tolles Erlebnis,“ meldete eine Seniorin nach der Premiere zurück: „Das machen wir jetzt immer mit, habe ich zu meinem Mann gesagt!“

Um Pflanzen, um Wachsen und um Frühlingsfrüchte wird es gehen. Ehrenamtliche aus Elze, Bissendorf und Resse gestalten den Gottesdienst mit Pastorin Wibke Lonkwitz. Die Musik haben Maya Krabbe und Jorge Kröger aus Bissendorf eingespielt. Mitmachen können alle, die sich den Link am Sonntag, 14. März, ab 17:30 Uhr von den Homepages der Kirchengemeinden downloaden. Gebraucht werden außerdem eine Kerze und Streichhölzer.

Nähere Infos unter www.kirche-resse.de, www.kirche-elze.de oder www.kirche-bissendorf.de/zoom-segen.html.