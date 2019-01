Multi-Media-Vortrag von Drei-Dörfer-Treff und NABU

Scherenbostel. Der Multi-Media-Vortrag „Eisvogel, Hornisse und Co.“ mit Bildern, Filmclips, Info und Geschichten durch die „Wildnis Wedemark“ mit Peter Griemberg vom NABU nimmt die Besucher mit auf einen Streifzug durch Lebensräume für Tiere und Pflanzen und faszinierrende Biotope in der Gemeinde. Er informiert dabei unterhaltsam über Seltenes und Bedrohtes, über vermeindlich Alltägliches aber auch über heimliche Schätzchen am Rande dieser Wanderung durch Flora und Fauna. Erkennen und ein verantwortungsvoller Umgang mit der Natur hilft, diese Kostbarkeiten in unserer Gemeinde zu schützen und auch für kommende Generationen zu bewahren. Los geht die „Wanderung“ am Donnerstag, 24. Januar, um 19.30 Uhr im Drei-Dörfer-Treff, Am Husalsberg 7, in Scherenbostel.