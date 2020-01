Winterjazz in Brelingen

Doppelkonzert in der Mitte

Brelingen. Am Sonnabend, 1. Februar, gibt es ein Doppelkonzert in der Brelinger Mitte. Begonnen wird mit MØA & Hauke Schlüter, danach tritt die Band „Die letzte Hoffnung“ auf.Die Eigenkompositionen der im Umfeld der Hochschule für Musik und Theater Hannover entstandenen Band MØA sind Ausgangspunkt für ausgedehnte Klangexpeditionen. Durch Improvisation und Interaktion geleitet, laden sie in sphärische Soundscapes ein. Vorsichtig herantastend, zielstrebig voranschreitend entwickelt sich ein farbenprächtiges Klangbild mit pulsierendem Groove, das die Energie und Leidenschaft der Musik widerspiegelt und die Zuhörer mitnimmt auf eine Reise mit überraschendem Ausgang. Hingabe und Mut zum Risiko sind das Leitmotiv von MØAs musikalischen Erzählstücken.Musik voller Kontraste von heiter Impressionistischem bis energetischen Lärm verspricht die „Die letzte Hoffnung“. Die Band hat sich 2014 in Bremen gefunden als ein Zusammenschluss von vier spielfreudigen Nachwuchsmusikern auf genussvoll experimentellen, gleichermaßen traditionsbezogenen wie dem Unsinn frönenden Abwegen. Die vier risikofreudigen Musiker produzieren sowohl düstere als auch eigensinnig heitere Klänge, ihre kontrastreiche Musik reicht von energetischem Lärm bis hin zu melancholischen Balladen. Einlass ist um 19.30 Uhr, Beginn ist 20.30 Uhr.Karten gibt es für 18 Euro (für Mitglieder zwölf Euro) im Vorverkauf bei Schreibwaren von Hirschheydt in Mellendorf, bei Bücher am Markt in Bissendorf, im Freitagsbüro der Brelinger Mitte und an der Abendkasse.