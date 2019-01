Winterjazz-Workshop

Brelingen. Im Rahmen des WinterJazz Brelingen findet am Sonnabend, 9. Februar, ein Workshop statt zum Thema „Wie adoptiere ich ein Stück?“ Es geht darum, die vertraute Komfortzone des Nachspielens „fertiger“ Kompositionen mit festgelegten Melodien, Rhythmen und Arrangements zu verlassen und fremde Stücke zu etwas unverwechselbar Eigenem zu machen. Das Workshop-Angebot richtet sich an Jugendliche (ab 13 Jahren) und Erwachsene, die solide Grundkenntnisse in der instrumentalen oder vokalen Praxis haben. Vorhandene Hörerfahrungen unterschiedlicher Musikgenres, insbesondere auch von Popmusik, sind von Vorteil. Interessierte Laien-Musiker können ein Info- und Anmeldeblatt unter der Homepage www.winterjazz-brelingen.de herunterladen oder per E-Mail an konzerte.in.st.martini@gmail.com anfordern.