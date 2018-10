Winterschuhe suchen Kinderfüße

Schuhspenden für Kinder aus der Wedemark

Wedemark. Am Sonnabend, 10. November, verschenkt die Villa BunterSchuh Burgwedel in Kooperation mit der Gemeinde Wedemark (Netzwerk Frühe Hilfen „stark/t ins Leben“ und Stabsstelle Migration) in der Jugendhalle wieder hochwertige gebrauchte Kinderschuhe an Bedürftige aus Wedemark. Kinderschuhe, die von den Kunden gespendet wurden, sollen neue Besitzer finden. Das Team der Villa BunterSchuh Burgwedel begleitet die Aktion und misst professionell an diesem Tag den Kindern die Füße aus, sodass jedes Kind ein passendes Paar Schuhe erhält, solange der Vorrat reicht. Die gut erhaltenen und hochwertigen Schuhe sind von den Spezialisten des Villa BunterSchuh aufgearbeitet worden.Teilnehmen kann jedes Kind mit einer gültigen BuT-Berechtigung, die für diese Aktion vorgelegt werden muss. Es werden Schuhe in den Größen 21 bis 33 vorrätig sein, vereinzelt auch größere Paare. Die Schuhaktion findet in der Jugendhalle Mellendorf, Am Freizeitpark 1, in der Zeit von 15.30 bis 17.30 Uhr statt.