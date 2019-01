Winterturnier

Mellendorf. Am Sonnabend, 9. Februar, werden die Jugendfeuerwehren der Gemeinde Wedemark ab 9 Uhr in der Wedemarksporthalle am Royeplatz ein Winterturnier durchführen.

In diesem Jahr wird Brennball gespielt. Die Siegerehrung ist für circa 14.30 Uhr geplant. In der Cafeteria wird für das leibliche Wohl gesorgt werden. Die Kinder und Jugendlichen der Jugendfeuerwehren und Kinderfeuerwehren würden sich zusammen mit ihren Betreuern über viele Schlachtenbummler und Besucher freuen.