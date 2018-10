NABU informiert am Stand auf dem verkaufsoffenen Sonntag

Mellendorf. Zum Thema „Wintervogelfütterung – macht es Sinn oder ist es Unsinn?“ informiert der NABU Wedemark auf dem verkaufsoffenen Sonntag in Mellendorf am 28. Oktober am Aktions- und Informationsstand. Beratung, Mitmachaktionen, Quiz, ein Angebot von Nist- und Futterhilfen sowie Dekoratives runden dieses Schwerpunktthema ab. Außerdem werden verschiedene Apfelsorten mit Kostproben von der Mellendorfer Streuobstwiese vorgestellt. Ganz neu: der erste, sehr schöne NABU-Wedemark- Foto-Wandkalender 2019 ist an dem Tag am Stand erhältlich. Der NABU freut sich auf viele Besucher und Interessenten.