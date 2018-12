Winterwanderung

Brelingen. Der Männergesangverein Brelingen lädt am 27. Dezember zu seiner alljährlichen Winterwanderung für jedermann ein. Um 12.30 Uhr wird am Friedhofsparkplatz (An der Feldmark) gestartet. Die Wanderer begleitet die Geologin und Paläontologin Dr. Kerstin Athen auf einem Spaziergang über den Eiszeitlichen Erlebnispfad und sie erfahren Naturkundliches und Historisches aus der Region. Eine allgemeinverständliche und unterhaltsame Veranstaltung ist geplant. Die Wegstrecke beträgt rund sieben Kilometer. Endpunkt und Einkehr ist für 16.30 Uhr im Schützenhaus Brelingen zum gemeinsamen Grünkohlessen vorgesehen. Die Unkostenpauschale beträgt für das Wandern inklusive Essen 20 Euro, nur Essen 13 Euro. Anmeldungen nimmt Walter Dippel bis spätestens zum 20. Dezember unter der Telefonnummer (0 51 30) 10 31 entgegen.