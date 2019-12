Winterwanderung mit dem MGV Brelingen

Brelingen. Der Männergesangverein Brelingen lädt am Sonnabend, 28. Dezember, zu seiner traditionellen Winterwanderung für jedermann ein. Um 13 Uhr wird an der Brelinger Mitte, Marktstraße 1 gestartet. Während der Wanderung wird an der „Jürsequelle“ eine Pause mit warmen und kalten Getränken eingelegt. Die Wegstrecke beträgt rund acht Kilometer. Endpunkt und Einkehr ist für 16.30 Uhr im Schützenhaus Brelingen zum gemeinsamen Grünkohlessen vorgesehen. Die Unkostenpauschale beträgt für das Wandern incl. Essen 15 Euro; nur Essen 13 Euro. Anmeldungen nimmt Walter Dippel bis spätestens zum 20. Dezember unter der Telefonnummer (0 51 30) 10 31 entgegen.