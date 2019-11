Winterzauberzimmer in Resse

Resse. Im Rahmen des Spielzeugflohmarktes der Grundschule Resse am Sonnabend, 16. November, wird wieder das wunderbare Winterzauberzimmer angeboten. Wer weihnachtliche Dekorationsartikel zu einem guten Zweck spenden möchte, hat die Möglichkeit diese am Freitag, 15. November, zwischen 18 und 19 Uhr in der Grundschule Resse abzugeben. Wer möchte, kann dann am Sonnabend im Winterzauberzimmer für die Adventszeit einkaufen. Die Dekorationsartikel werden zu Gunsten des Vereins „Kinderlächeln“ verkauft. „Kinderlächeln" ist ein gemeinnütziger Verein, der mit gesammelten Spenden, die Herzenswünsche schwerkranker Kinder erfüllt. Weitere Informationen zum Flohmarkt und zum Winterzauberzimmer erhalten Interessierte unter Telefon (01 70) 3 26 07 80.