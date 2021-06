Wir lädt zu Versammlung

Schwarmstedt. Die Wirtschaftsinitiative Schwarmstedt und Umgebung (Wir) lädt ihre Mitglieder am Freitag, 16. Juli, um 19 Uhr zu ihrer Jahreshauptversammung unter freiem Himmel auf den Hof von Thomas Wiebe, Im Laab 11, in Schwarmstedt, ein. Der Verein übernimmt Verpflegung und Getränke. Um Anmeldung mit genauer Personenzahl wird bis zum 5. Juli per Mail an den Vorstand gebeten. Die dann gültigen Hygieneregeln sind unbedingt einzuhalten. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Vorstandswahlen und die Planung von Veranstaltungen in diesem Jahr.