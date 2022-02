Zwei neue Kurse der vhs

Wedemark. Am 3. März starten in der Sporthalle in Scherenbostel zwei neue Volkshochschulkurse mit dem Titel „Wirbelsäulengymnastik“. Ziel des Trainings ist der Abbau von Muskelverspannungen, besonders im Schulter- und Hüftbereich sowie das Wahrnehmen der eigenen Körperachse. Dazu werden unter anderem funktionelle Übungen zur Dehnung und Kräftigung der wichtigsten Skelettmuskeln durchgeführt. Der Kurs mit der Kursnummer 221GR0214 findet donnerstags von 12.30 Uhr bis 13.30 Uhr statt. Der Kurs mit der Kursnummer 221GR0264 wird im Anschluss von 13.40 Uhr bis 14.40 Uhr durchgeführt. Beide Kurse gehen über zehn Wochen und kosten 66,65 Euro. Anmeldungen nimmt die vhs Hannover Land unter Angabe der Kursnummer gerne online unter www.vhs-hannover-land.de, telefonisch unter (0 50 32) 9 01 44-51 oder per E-Mail an info@vhs-hannover-land.de entgegen.