Wissen – Kompetenzen – Bildung

Offene Universität für Frauen: Die Lust am Weiterkommen hat einen Ort

Region. An der Zentralen Einrichtung für Weiterbildung der Leibniz Universität Hannover veranstaltet die Offene Universität für Frauen ab April wieder einen Kurs im Rahmen ihres viersemestrigen wissenschafts- und praxisorientierten Weiterbildungsangebots – offen für Frauen aller Altersstufen, Berufswege und Bildungsabschlüsse; offen für vielfältige Themen aus Wissenschaft und Praxis; offen für Fragestellungen und Lerninteressen. Das Programm bietet nicht nur neue positive Lernerfahrungen, sondern fördert auch den Erwerb diverser Fertigkeiten für Alltag und Gesellschaft.Das Programm umfasst die Aneignung und Erprobung verschiedener Fertigkeiten und Methoden sowie Einblicke in verschiedene Dimensionen der Gesellschaft. Sie können Erschließungskompetenzen erweitern (Informationen verstehen, bewerten, übertragen), eigene Stärken entdecken und wertschätzen sowie neues Wissen erwerben. Dazu gehören unter anderem die mit praktischen Übungen verbundenen Themen Konfliktmanagement, Kommunikations-, Präsentations- und Schreibtrainings sowie Methoden wissenschaftlichen Arbeitens. Inhaltlich werden unter anderem Themen rund um Geschlechterbeziehungen, Arbeitswelt und gesellschaftlichen Wandel und viele andere, gesellschaftspolitische und soziologische Fragestellungen ausgeleuchtet.Das Angebot richtet sich an Frauen, die sich in einer Lebensphase der privaten und/oder beruflichen Neuorientierung befinden, sowie an Frauen, die sich wünschen, neue, intensive Lernerfahrungen zu machen, Chancen zur persönlichen Weiterentwicklung wahrzunehmen und individuelle Ziele weiterzuentwickeln. Es werden keine Vorkenntnisse vorausgesetzt. Das Sommersemester 2019 startet am 24. April mit einem Vormittagskurs (Montag und Mittwoch, 8.45 bis 12 Uhr). In den Schulferien finden keine Seminare statt. Näheres erfahren Interessierte auf der Informationsveranstaltung am Mittwoch, 13. März, um 10 Uhr in derZentralen Einrichtung für Weiterbildung, Leibniz Universität Hannover, Schloßwender Straße 7 in Hannover (Gebäude auf dem Hof), Auskunft: Britta Jahn, Telefon (05 11) 76 21 91 08, Shahrsad Amiri Telefon (05 11) 76 21 41 94 oder im Internet unter: http://www.zew.uni-hannover.de/offene_universitaet...