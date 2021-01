Wo vor Ort einkaufen?

Samtgemeinde erstellt Übersicht

Schwarmstedt. Wo kann ich vor Ort in der Samtgemeinde Schwarmstedt einkaufen? Welche Abholmöglichkeiten und Lieferdienste gibt es? Um den Bürgern die Übersicht zu erleichtern, gibt es im Internet nun unter www.wir-fuer-schwarmstedt.de eine aktualisierte Übersicht, berichtet Samtgemeindebürgermeister Björn Gehrs der hierzu die Initiative übernommen hat und mit vielen Gewerbetreibenden in Kontakt steht. Sollten Angebote fehlen oder geändert werden, wäre die Samtgemeinde für eine Rückmeldung von Gewerbetreibenden per Mail unter redaktion@wir-fuer-schwarmstedt.de dankbar.