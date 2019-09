Wohnhauseinbruch

Bissendorf. Bislang unbekannte Täter begaben sich am Freitag zwischen 16 und 21.15 Uhr auf das Grundstück eines Einfamilienhauses an der Koopfore in Bissendorf und hebelten dort ein Fenster auf. Nach Betreten des Gebäudes wurden verschiedene Räume durchsucht.

Es ist bislang nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde.