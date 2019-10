Wohnhauseinbruch

Mellendorf. Bislang unbekannte Täter begaben sich am Freitagabend zwischen 19.50 und 21.50 Uhr auf das Grundstück eines Einfamilienhauses am Allerhop und versuchten dort zunächst die Hauseingangstür gewaltsam aufzuhebeln, was jedoch misslang. Hiernach begaben sich die unbekannten Täter auf die rückseitige Terrasse und hebelten dort mit erheblichem Kraftaufwand die Terrassentür auf. In dem Objekt wurden anschließend mehrere Räume betreten und Schmuck entwendet. Die Polizei Mellendorf bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (0 51 30) 97 70.