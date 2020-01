Wohnhauseinbruch

Bissendorf. Am Wochenende gelangten Unbekannte in Abwesenheit der Eigentümer in ein Wohnhaus am Pinkvosshof. Hier wurde aus dem Schlafzimmer diverser Schmuck entwendet. Außerdem nahmen die Täter einen Schranktresor mit. Diesen haben sie vermutlich mittels einer Sackkarre vom Tatort weg transportiert. Wie die Täter in das Haus kamen, ist nicht geklärt. Die genaue Höhe des Diebesgutes ist ebenfalls nicht bekannt. Die Tatzeit muss nach Angaben der Polizei irgendwann zwischen Donnerstag, 18 Uhr, und Montag, 9 Uhr, liegen.