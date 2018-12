Wohnhauseinbruch

Elze. Bislang unbekannte Täter hebelten am, Sonnabend zwischen 16.15 und 17 Uhr während der kurzen Abwesenheit der Bewohner die Terrassentür eines Wohnhauses am Weidegrund auf und begaben sich in das Einfamilienhaus. Dort wurden mehrere Räume durchsucht und schließlich diverser Schmuck entwendet. Eine genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Teile des Diebesgutes wurden später von einem Zeugen

im Bereich der Wasserwerkstraße gefunden. Die Polizei Mellendorf bittet um Zeugenhinweise unter Telefon (0 51 30) 97 70.